В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы дронов

Атаки россиян

Напомним, российские оккупанты регулярно используют свои ударные беспилотники для атак на гражданские объекты Украины. Одной из основных целей врага являются энергетические объекты.

В частности, в ночь на 16 декабря для атаки российские оккупанты использовали 69 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов.

В результате работы авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и беспилотных систем, а также мобильных огневых групп Сил обороны удалось сбить или подавить 57 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.

При этом были прилеты 10 вражеских беспилотников на семи разных локациях.

В частности, было известно, что россияне ударили по Запорожью. Один из беспилотников попал по многоэтажке. Было известно о трех пострадавших. Мужчина получил осколочное ранение, а женщина отравилась угарным газом.

В ликвидации пожара, который возник после атаки, задействовали более полусотни спасателей и 14 единиц техники.