У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу дронів

Атаки росіян

Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують свої ударні безпілотники для атак на цивільні об'єкти України. Однією з основних цілей ворога є енергетичні об'єкти.

Зокрема, в ніч на 16 грудня для атаки російські окупанти використали 69 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотники інших типів.

У результаті роботи авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ і безпілотних систем, а також мобільних вогневих груп Сил оборони вдалося збити або придушити 57 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів.

При цьому були прильоти 10 ворожих безпілотників на семи різних локаціях.

Зокрема, було відомо, що росіяни вдарили по Запоріжжю. Один із безпілотників влучив по багатоповерхівці. Було відомо про трьох постраждалих. Чоловік отримав осколкове поранення, а жінка отруїлася чадним газом.

У ліквідації пожежі, яка виникла після атаки, задіяли понад півсотні рятувальників і 14 одиниць техніки.