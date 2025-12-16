Россия ударила по Запорожью: дрон попал в дом, произошел пожар и есть пострадавшие
Враг атаковал Запорожье ударными "Шахедами", один из которых попал в многоэтажку. В результате произошел пожар, уже известно о двух пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Запорожья Ивана Федорова в Telegram.
"Под утро россияне атаковали областной центр беспилотником. Из-за удара "шахеда" возникло возгорание в многоэтажке. Сейчас на месте работают спасатели. Жителей верхних этажей выводят из помещений". - говорится в сообщении.
Федоров также добавил: пока известно о двух пострадавших - мужчина получил осколочное ранение, женщина отравилась угарным газом.
Фото: в результате попадания дрона загорелась многоэтажка (ГСЧС)
Предыдущие атаки на Запорожье
Напомним, 14 декабря россияне атаковали Запорожье авиабомбами. Было известно о 14 пострадавших в результате обстрела.
В частности, оккупанты атаковали продуктовый магазин в одном из микрорайонов города. Официально название магазина не оглашалось, но исходя из опубликованных фото последствий было видно, что это магазин сети АТБ.
Также в городе был атакован еще один район, где горели автомобили. Изначально было известно о 6 пострадавших, но со временем количество начало расти и, как известно на данный момент, в городе уже 14 пострадавших.