Россия ударила по Запорожью: дрон попал в дом, произошел пожар и есть пострадавшие

Враг атаковал Запорожье ударными "Шахедами", один из которых попал в многоэтажку. В результате произошел пожар, уже известно о двух пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Запорожья Ивана Федорова в Telegram.

"Под утро россияне атаковали областной центр беспилотником. Из-за удара "шахеда" возникло возгорание в многоэтажке. Сейчас на месте работают спасатели. Жителей верхних этажей выводят из помещений". - говорится в сообщении. Федоров также добавил: пока известно о двух пострадавших - мужчина получил осколочное ранение, женщина отравилась угарным газом. Фото: в результате попадания дрона загорелась многоэтажка (ГСЧС)