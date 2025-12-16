В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы дронов

В Киеве и ряде областей сегодня, 16 декабря, вечером была объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту воздушных тревог.

Воздушные силы предупредили, что в Киевской области в районе Броваров заметили вражеские беспилотники. Они направляются на запад.

По состоянию на 22:40 воздушная тревога объявлена в Киеве, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Атаки россиян

Напомним, российские оккупанты регулярно используют свои ударные беспилотники для атак на гражданские объекты Украины. Одной из основных целей врага являются энергетические объекты.

В частности, в ночь на 16 декабря для атаки российские оккупанты использовали 69 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов.

В результате работы авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и беспилотных систем, а также мобильных огневых групп Сил обороны удалось сбить или подавить 57 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.

При этом были прилеты 10 вражеских беспилотников на семи разных локациях.

В частности, было известно, что россияне ударили по Запорожью. Один из беспилотников попал по многоэтажке. Было известно о трех пострадавших. Мужчина получил осколочное ранение, а женщина отравилась угарным газом.

В ликвидации пожара, который возник после атаки, задействовали более полусотни спасателей и 14 единиц техники.