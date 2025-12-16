ua en ru
В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы дронов

Киев, Вторник 16 декабря 2025 22:50
В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы дронов Иллюстративное фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и ряде областей сегодня, 16 декабря, вечером была объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту воздушных тревог.

По состоянию на 22:40 воздушная тревога объявлена в Киеве, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы дронов

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Воздушные силы предупредили, что в Киевской области в районе Броваров заметили вражеские беспилотники. Они направляются на запад.

Также тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников подтверждает Киевская городская военная администрация.

Атаки россиян

Напомним, российские оккупанты регулярно используют свои ударные беспилотники для атак на гражданские объекты Украины. Одной из основных целей врага являются энергетические объекты.

В частности, в ночь на 16 декабря для атаки российские оккупанты использовали 69 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов.

В результате работы авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и беспилотных систем, а также мобильных огневых групп Сил обороны удалось сбить или подавить 57 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.

При этом были прилеты 10 вражеских беспилотников на семи разных локациях.

В частности, было известно, что россияне ударили по Запорожью. Один из беспилотников попал по многоэтажке. Было известно о трех пострадавших. Мужчина получил осколочное ранение, а женщина отравилась угарным газом.

В ликвидации пожара, который возник после атаки, задействовали более полусотни спасателей и 14 единиц техники.

