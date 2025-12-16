ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу дронів

Київ, Вівторок 16 грудня 2025 22:50
UA EN RU
У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу дронів Ілюстративне фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві та низці областей сьогодні, 16 грудня, ввечері було оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і карту повітряних тривог.

Станом на 22:40 повітряну тривогу оголошено в Києві, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу дронів

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

Повітряні сили попередили, що в Київській області в районі Броварів помітили ворожі безпілотники. Вони прямують на захід.

Також тривогу через загрозу ворожих безпілотників підтверджує Київська міська військова адміністрація.

Атаки росіян

Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують свої ударні безпілотники для атак на цивільні об'єкти України. Однією з основних цілей ворога є енергетичні об'єкти.

Зокрема, в ніч на 16 грудня для атаки російські окупанти використали 69 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотники інших типів.

У результаті роботи авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ і безпілотних систем, а також мобільних вогневих груп Сил оборони вдалося збити або придушити 57 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів.

При цьому були прильоти 10 ворожих безпілотників на семи різних локаціях.

Зокрема, було відомо, що росіяни вдарили по Запоріжжю. Один із безпілотників влучив по багатоповерхівці. Було відомо про трьох постраждалих. Чоловік отримав осколкове поранення, а жінка отруїлася чадним газом.

У ліквідації пожежі, яка виникла після атаки, задіяли понад півсотні рятувальників і 14 одиниць техніки.

Повітряні сили України Війна в Україні Повітряна тривога Атака дронів
