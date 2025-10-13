ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Понедельник 13 октября 2025 05:10
UA EN RU
В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина Фото: сейчас угроза баллистики с северо-восточного направления (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 13 октября, в Киеве и ряде областей Украины прозвучал сигнал тревоги. Он связан с угрозой применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Угроза применения баллистического вооружения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении в 05:05.

В то же время в Воздушных силах ВСУ уточнили, что угроза существует с северо-восточного направления.

Обновлено в 05:18

В Киеве объявили отбой тревоги

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:10 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как. Одна увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Тревога в Киеве, Украина

Напомним, вчера, 12 октября, сигнал тревоги в Киеве прозвучал дважды в течение утра. Причиной этого было обнаружение беспилотников, которые враг мог применить для ударов по городу.

Также мы писали, что в ночь на 10 октября в Украине неоднократно объявляли масштабную тревогу. Сигнал звучал из-за ракетной и дроновой угрозы.

Причем отметим, что той ночью основной целью врага стал Киев. Враг бил по энергетике, в результате чего левый берег столицы полностью остался без света.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
Продвинулись на 3,5 км и взяли пленных: ВСУ показали успехи вблизи Орехова
Продвинулись на 3,5 км и взяли пленных: ВСУ показали успехи вблизи Орехова
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит