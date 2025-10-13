В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Фото: сейчас угроза баллистики с северо-восточного направления (Getty Images)

Утром, 13 октября, в Киеве и ряде областей Украины прозвучал сигнал тревоги. Он связан с угрозой применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.