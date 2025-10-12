В Киеве второй раз за утро объявили тревогу: в чем причина

Фото: По Украине снова распространяется воздушная тревога (РБК-Украина, Юлия Червинская)

В Киеве второй раз за день раздается сигнал воздушной тревоги. Военные предупреждают об опасности вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и Воздушные силы Украины.

"Киевская область и г. Киев - угроза применения вражеских дронов", - отметили в Воздушных силах. Военные объяснили, что сейчас привлечены средства для их сбивания. Карта воздушных тревог сейчас выглядит так:

Обновлено в 10:53. На данный момент воздушная тревога в городе отменена.