ua en ru
Пн, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

Понеділок 13 жовтня 2025 05:10
UA EN RU
У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина Фото: наразі загроза балістики з північно-східного напрямку (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 13 жовтня, у Києві та низці областей України пролунав сигнал тривоги. Він пов'язаний із загрозою застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття", - йдеться у повідомленні о 05:05.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що загроза існує з північно-східного напрямку.

Оновлено о 05:18

У Києві оголосили відбій тривоги

Де оголосили тривогу

Станом на 05:10 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як. Одна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

Тривога в Києві, Україна

Нагадаємо, вчора, 12 жовтня, сигнал тривоги в Києві пролунав двічі протягом ранку. Причиною цього було виявлення безпілотників, які ворог міг застосувати для ударів по місту.

Також ми писали, що в ніч на 10 жовтня в Україні неодноразово оголошували масштабну тривогу. Сигнал звучав через ракетну та дронову загрози.

Причому зазначимо, що тієї ночі основною метою ворога став Київ. Ворог бив по енергетиці, в результаті чого лівий берег столиці повністю залишився без світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Просунулися на 3,5 км і взяли полонених: ЗСУ показали успіхи поблизу Оріхова
Просунулися на 3,5 км і взяли полонених: ЗСУ показали успіхи поблизу Оріхова
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить