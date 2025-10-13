У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина
Зранку, 13 жовтня, у Києві та низці областей України пролунав сигнал тривоги. Він пов'язаний із загрозою застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
"Загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття", - йдеться у повідомленні о 05:05.
Водночас у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що загроза існує з північно-східного напрямку.
Оновлено о 05:18
У Києві оголосили відбій тривоги
Де оголосили тривогу
Станом на 05:10 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як. Одна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Тривога в Києві, Україна
Нагадаємо, вчора, 12 жовтня, сигнал тривоги в Києві пролунав двічі протягом ранку. Причиною цього було виявлення безпілотників, які ворог міг застосувати для ударів по місту.
Також ми писали, що в ніч на 10 жовтня в Україні неодноразово оголошували масштабну тривогу. Сигнал звучав через ракетну та дронову загрози.
Причому зазначимо, що тієї ночі основною метою ворога став Київ. Ворог бив по енергетиці, в результаті чого лівий берег столиці повністю залишився без світла.