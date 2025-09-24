В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 12:28. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

По данным Воздушных сил, скоростная цель фиксировалась в направлении Черниговщины.

Также сейчас некоторые области находятся под дроновой атакой врага. О том, где фиксируются российские "Шахеды" мы писали ранее.

Жителей областей, где объявляют воздушную тревогу, призывают не паниковать и в случае угрозы сразу идти в укрытия. В то же время в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений ПВО.