В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики
В Киеве и ряде регионов Украины днем среды, 24 сентября, объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 12:28. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.
По данным Воздушных сил, скоростная цель фиксировалась в направлении Черниговщины.
Также сейчас некоторые области находятся под дроновой атакой врага. О том, где фиксируются российские "Шахеды" мы писали ранее.
Жителей областей, где объявляют воздушную тревогу, призывают не паниковать и в случае угрозы сразу идти в укрытия. В то же время в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений ПВО.
Обстрелы в ночь на 24 сентября
Прошлым вечером российские войска нанесли массированный дроновой удар по Харькову. Там в течение получаса прозвучали десятки взрывов. По данным местных властей, все удары сосредоточились в одном районе города.
Основной удар был по энергетике, в Харькове есть перебои со светом. Под обстрелом был город Краматорск, враг нанес двойной удар - зафиксированы повреждения домов.