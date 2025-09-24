ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне снова запустили "Шахеды": где объявлена тревога

Украина, Среда 24 сентября 2025 12:03
UA EN RU
Россияне снова запустили "Шахеды": где объявлена тревога Иллюстративное фото: воздушная тревога объявлена в Украине 24 сентября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия утром среды, 24 сентября, запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз дроны зафиксированы на севере страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог

По данным Воздушных сил, первые вражеские дроны в воздушном пространстве Украины начали фиксироваться около 8 утра.

Сейчас тревога распространяется в северных областях.

Обновлено в 12:15

Зафиксированы новые группы ударных дронов:

  • Киевская область: БпЛА мимо Великой Дымерки.
  • Сумская область: БпЛА в районе Конотопа.
  • Черниговщина: новые группы БпЛА через Новгород-Северский.
  • БпЛА в направлении Гончаровского и в районе Олишевки.

По состоянию на 12:00 "Шахеды" фиксируются:

  • группа БПЛА в направлении Чернигова;
  • мимо Козелец в направлении Броваров.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и при опасности немедленно направляться в укрытия. Также в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.
Россияне снова запустили &quot;Шахеды&quot;: где объявлена тревога

Обстрелы в ночь на 24 сентября

Вчера вечером российские войска атаковали несколькими группами ударных дронов.

Под массированный обстрел попал Харьков, где в течение получаса прозвучали десятки взрывов. По данным местных властей, все удары сосредоточились в одном районе города.

Основной удар был по энергетике, в Харькове есть перебои со светом. Под обстрелом был город Краматорск, враг нанес двойной удар - зафиксированы повреждения домов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов
Новости
РФ запустила более 150 дронов: как этой ночью отработала ПВО в Украине
РФ запустила более 150 дронов: как этой ночью отработала ПВО в Украине
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"