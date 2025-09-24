Россияне снова запустили "Шахеды": где объявлена тревога

Российская армия утром среды, 24 сентября, запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз дроны зафиксированы на севере страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и при опасности немедленно направляться в укрытия. Также в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы подразделений противовоздушной обороны.

По состоянию на 12:00 "Шахеды" фиксируются:

Сейчас тревога распространяется в северных областях.

По данным Воздушных сил, первые вражеские дроны в воздушном пространстве Украины начали фиксироваться около 8 утра.

Обстрелы в ночь на 24 сентября

Вчера вечером российские войска атаковали несколькими группами ударных дронов.

Под массированный обстрел попал Харьков, где в течение получаса прозвучали десятки взрывов. По данным местных властей, все удары сосредоточились в одном районе города.

Основной удар был по энергетике, в Харькове есть перебои со светом. Под обстрелом был город Краматорск, враг нанес двойной удар - зафиксированы повреждения домов.