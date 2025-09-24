ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Україна, Середа 24 вересня 2025 12:36
UA EN RU
У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України вдень середи, 24 вересня, оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 12:28. А згодом він поширився на низку областей України.

За даними Повітряних сил, швидкісна ціль фіксувалась у напрямку Чернігівщини.

Також зараз деякі області перебувають під дроновою атакою ворога. Про те, де фіксуються російські "Шахеди" ми писали раніше.

Жителів областей, де оголошують повітряну тривогу, закликають не панікувати та у разі загрози відразу йти до укриттів. Водночас в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів ППО.

У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Обстріли у ніч на 24 вересня

Минулого вечора російські війська завдали масованого дронового удару по Харкову. Там протягом пів години пролунали десятки вибухів. За даними місцевої влади, усі удари зосередилися в одному районі міста.

Основний удар був по енергетиці, в Харкові є перебої зі світлом. Під обстрілом було місто Краматорськ, ворог завдав подвійного удару - зафіксовано пошкодження будинків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряна тривога Війна в Україні
Новини
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"