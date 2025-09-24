У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці регіонів України вдень середи, 24 вересня, оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 12:28. А згодом він поширився на низку областей України.

За даними Повітряних сил, швидкісна ціль фіксувалась у напрямку Чернігівщини.

Також зараз деякі області перебувають під дроновою атакою ворога. Про те, де фіксуються російські "Шахеди" ми писали раніше.

Жителів областей, де оголошують повітряну тривогу, закликають не панікувати та у разі загрози відразу йти до укриттів. Водночас в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів ППО.