Ночной налет дронов на Харьков: основной удар - по энергетике, в городе перебои со светом

Харьков, Среда 24 сентября 2025 09:08
Ночной налет дронов на Харьков: основной удар - по энергетике, в городе перебои со светом Иллюстративное фото: РФ массировано атаковала Харьков дронами (ГСЧС)
Автор: РБК-Украина

Россия ночью 23 сентября атаковала Харьков 18 дронами, под атакой врага оказались два района. Основной удар был по энергетике, в городе есть перебои со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Основной удар врага пришелся по объекту энергетической инфраструктуры, что повлияло на поставку света горожанам", - написал Терехов.

Он также сообщил, что в результате удара по Харову повреждены жилые дома, магазины и несколько автомобилей, но пострадавших нет.

Кроме того, из-за атаки на энергетический объект, в частях Холодногорского и Шевченковского районов есть проблемы с движением наземного электротранспорта. Сейчас на замену трамваям и троллейбусам вышли компенсационные автобусы.

По словам Терехова, из-за нехватки тока, местами частично может отсутствовать горячая вода - над решением таких проблем уже работают специалисты "ХТС".

Напомним, в ночь с 23 на 24 сентября российские оккупанты снова массированно атаковали Харьков и область дронами. В результате вражеского обстрела были пожары и пострадали люди. Впоследствии атака продолжалась и продолжалась около часа. В городе было слышно не менее 17 взрывов.

