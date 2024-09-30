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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: есть угроза баллистики

Украина, Понедельник 30 сентября 2024 22:23
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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: есть угроза баллистики Фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога вечером понедельника, 30 сентября. Есть угроза применения россиянами баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с севера, в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили в Воздушных силах.

В то же время в Донецкой и Сумской областях предупреждают о пусках КАБов.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:23

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: есть угроза баллистики

Обстрел Украины 30 сентября

В ночь на 30 сентября Россия атаковала Украину несколькими ракетами, а также ударными беспилотниками. Противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила 67 дронов.

После часа ночи тревога по поводу воздушной угрозы прозвучала и в Киеве из-за приближения дронов-камикадзе. Впоследствии стало известно о работе сил ПВО в столице, где также слышались взрывы. Активные действия противовоздушной обороны происходили и в Киевской области из-за фиксации "Шахедов" в регионе.

В Кривом Роге также были зафиксированы взрывы, перед которыми оккупанты осуществили запуск баллистических ракет по городу.

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