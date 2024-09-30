Россия ночью запустила более 70 дронов и несколько ракет: сколько сбила ПВО

В ночь на 30 сентября Россия атаковала Украину несколькими ракетами, а также ударными беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила 67 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergam-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В общем враг запустил по территории Украины 76 средств воздушного нападения, среди которых:

одна баллистическая ракета "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области;

одна противорадиолокационная ракета Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

73 ударных БпЛА типа Shahed, из районов российских Курска, Ейска, Орла.

К отражению атаки была привлечена авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В целом удалось уничтожить:

одну управляемую авиационную ракету Х-59/69;

67 вражеских ударных БпЛА типа Shahed в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской и ряде других областей.

"Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три - локально потеряно в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ. Один БПЛА остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа", - пишут Воздушные силы.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения российские террористы регулярно прибегают к массированным атакам против Украины. В частности под удар попадают объекты энергетической инфраструктуры.

В том же числе, почти каждую ночь враг запускает по Украине беспилотники типа Shahed.

В качестве примера, в ночь на 29 сентября террористы применили 22 ударных дрона. Тогда же ПВО удалось уничтожить 15 беспилотников.