ua en ru
Пн, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия ночью запустила более 70 дронов и несколько ракет: сколько сбила ПВО

Понедельник 30 сентября 2024 08:51
UA EN RU
Россия ночью запустила более 70 дронов и несколько ракет: сколько сбила ПВО Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 30 сентября Россия атаковала Украину несколькими ракетами, а также ударными беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила 67 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergam-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В общем враг запустил по территории Украины 76 средств воздушного нападения, среди которых:

  • одна баллистическая ракета "Искандер-М" из оккупированного Крыма;
  • одна управляемая авиационная ракета Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области;
  • одна противорадиолокационная ракета Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
  • 73 ударных БпЛА типа Shahed, из районов российских Курска, Ейска, Орла.

К отражению атаки была привлечена авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В целом удалось уничтожить:

  • одну управляемую авиационную ракету Х-59/69;
  • 67 вражеских ударных БпЛА типа Shahed в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской и ряде других областей.

"Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три - локально потеряно в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ. Один БПЛА остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа", - пишут Воздушные силы.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения российские террористы регулярно прибегают к массированным атакам против Украины. В частности под удар попадают объекты энергетической инфраструктуры.

В том же числе, почти каждую ночь враг запускает по Украине беспилотники типа Shahed.

В качестве примера, в ночь на 29 сентября террористы применили 22 ударных дрона. Тогда же ПВО удалось уничтожить 15 беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Воздушные силы Украины Война в Украине
NEWS
Россия ночью запустила более 70 дронов и несколько ракет: сколько сбила ПВО
Россия ночью запустила более 70 дронов и несколько ракет: сколько сбила ПВО
DAILY
Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город