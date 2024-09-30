ua en ru
Пн, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики

Україна, Понеділок 30 вересня 2024 22:23
UA EN RU
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики Фото: у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу ввечері понеділка, 30 вересня. Є загроза застосування росіянами балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півночі, в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили у Повітряних силах.

Водночас у Донецькій та Сумській областях попереджають про пуски КАБів.

Мапа повітряних тривог станом на 22:23

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики

Оновлено 22:45

В Україні відбій повітряної тривоги через загрозу балістики.

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики

Обстріл України 30 вересня

У ніч на 30 вересня Росія атакувала Україну декількома ракетами, а також ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона (ППО) знищила 67 дронів.

Після першої години ночі тривога щодо повітряної загрози пролунала і в Києві через наближення дронів-камікадзе. Згодом стало відомо про роботу сил ППО у столиці, де також було чути вибухи. Активні дії протиповітряної оборони відбувалися й у Київській області через фіксацію "Шахедів" у регіоні.

У Кривому Розі також було зафіксовано вибухи, перед якими окупанти здійснили запуск балістичних ракет по місту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна в Україні Повітряна тривога
NEWS
У Запоріжжі частина жителів розглядає можливість виїхати з міста, - Федоров
У Запоріжжі частина жителів розглядає можливість виїхати з міста, - Федоров
DAILY
Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто