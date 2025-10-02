ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве объявляли тревогу. Россияне атакуют Украину "Шахедами": где угроза

Украина, Четверг 02 октября 2025 00:02
UA EN RU
В Киеве объявляли тревогу. Россияне атакуют Украину "Шахедами": где угроза Фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за атаки дронов РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки российских ударных дронов "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и Воздушные силы ВСУ.

Сигнал тревоги прозвучал в столице в 23:50. Военные сообщили о движении беспилотников курсом на Киев с северо-запада.

Перед этим в 23:34 дроны двигались на севере Киевской области, западным курсом.

Мониторинговые каналы сообщают о движении табуна дронов из Ворзеля на Ирпень, Стоянку, Бучу и поселок Коцюбинское.

В 23:58 на северо-востоке Черниговской области были обнаружены новые группы БпЛА, курс - южный/юго-западный. По данным мониторов, количество дронов достигает 10 единиц.

Кроме того, дроны движутся на Сумщине в направлении Полтавщины.

По состоянию на 23:50 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

В Киеве объявляли тревогу. Россияне атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;: где угроза

Обстрелы энергетических объектов РФ

В среду, 1 октября, российские террористы обстреляли "Шахедами" подстанцию в Славутиче Киевской области.

В результате удара Славутич, Чернигов и несколько районов Черниговской и Киевской областей остались без электроэнергии.

В Чернигове ввели графики отключений света, школы города переведены на дистанционный режим обучения.

Также без электроэнергии осталась часть Сумской области.

Из-за атаки произошел трехчасовой блэкаут объектов на территории Чернобыльской АЭС. Около полуночи питание было восстановлено, превышение радиационного фона не зафиксировано.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов
Новости
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня