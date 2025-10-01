Часть Сумской области осталась без света из-за ударов россиян

Иллюстративное фото: в Сумской области начались проблемы с электроэнергией (Getty Images)

В Сумской области Конотопский и Шосткинский районы частично остались без света. Отключения произошли из-за российских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго" в Telegram.

"Из-за ударов армией РФ по критической инфраструктуре - частично обесточены Конотопский (частично) и Шосткинский районы", - сказано в сообщении компании. Там уточнили, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.