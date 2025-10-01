ua en ru
Чернигов на графиках: школы переводят на онлайн и разворачивают "пункты несокрушимости"

Чернигов, Среда 01 октября 2025 22:35
Фото: в Чернигове масштабные отключения света после ударов по энергетическим объектам (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В результате российских ударов по энергообъектам Чернигов в среду, 1 октября, остался без света. Из-за этого школы перевели на дистанционку, на улицах разворачивают "пункты несокрушимости", а подачу воды обеспечивают автономные источники питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского в Telegram.

Он отметил, что из-за сложной ситуации в энергетике "Черниговоблэнерго" ввело графики отключений света.

Объекты КП "Черниговводоканал" частично работают от автономных источников питания, как и отдельные насосные станции.

По словам Брижинского, давление в системе подачи воды удовлетворительное. В то же время он призвал горожан ответственно пользоваться водой.

Учреждения здравоохранения Чернигова обеспечены альтернативными источниками питания, поэтому в четверг, 2 октября, будут работать в обычном режиме.

Школьники до конца недели будут учиться в дистанционном формате. Детсады не будут работать лишь завтра из-за подстройки под графики отключения света.

Городской электротранспорт будет работать в обычном режиме, однако светофоры будут функционировать только в тех местах, где есть бесперебойное электропитание. Уличное освещение в Чернигове не будет работать и в дальнейшем.

Начальник Черниговской ОГА добавил, что сейчас продолжается подготовка к развертыванию "пункты несокрушимости".

Патрульная полиция для обеспечения правопорядка переходит на усиленный режим патрулирования. Система оповещения также будет работать, поскольку имеет альтернативный источник питания.

В результате массированных российских обстрелов на Черниговщине ввели график отключений электричества. Согласно ему, абоненты три часа будут со светом, после чего шесть часов будут продолжаться отключения.

Напомним, за сутки страна-агрессорка атаковала Черниговскую область 20 раз. Взрывы прогремели в 13 населенных пунктах области - кроме Нежинщины, под ударом оказались Корюковский и Новгород-Северский районы.

