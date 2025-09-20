ua en ru
В Днепре и Павлограде прогремели взрывы

Суббота 20 сентября 2025 03:46
В Днепре и Павлограде прогремели взрывы Фото: в направлении Днепра были зафиксированы дроны (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 20 сентября массированно атакуют Украину дронами. Сейчас в Днепре и Павлограде прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Дніпро" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 03:36.

Примерно за 20 минут до этого звуки взрывов были слышны в Павлограде.

В то же время военные информируют, что в Днепропетровской области зафиксированы вражеские дроны. В частности, в 03:40 дроны летят на город Днепр.

Официальных комментариев относительно возможных последствий атаки пока не было.

Обновлено в 03:54

В Днепре снова прогремела серия взрывов. В то же время в Воздушных силах продолжают информировать о дронах в направлении Днепра и Павлограда.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:46 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

Обстрел Днепропетровской области

Напомним, что россияне регулярно атакуют населенные пункты Днепропетровской области. Для этого враг применяет дроны и ракеты.

Например, в ночь на 19 сентября враг массированно атаковал Павлоград дронами. В результате атаки в городе возникло несколько пожаров.

