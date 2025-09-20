В Николаеве прогремели взрывы: РФ атакует город дронами
Фото: официальной информации о последствиях пока не было (Getty Images)
В ночь на 20 сентября в Николаеве были слышны звуки взрывов. В направлении летели российские дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
"В Николаеве слышны взрывы, передают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 04:17.
Накануне военные предупреждали, что в направлении города была зафиксирована группа ударных дронов россиян.
Официальных комментариев относительно последствий атаки пока не было.
Где объявили тревогу
По состоянию на 03:25 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Донецкой областях.