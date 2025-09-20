В Николаеве прогремели взрывы: РФ атакует город дронами

В ночь на 20 сентября в Николаеве были слышны звуки взрывов. В направлении летели российские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Николаеве слышны взрывы, передают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 04:17.

Накануне военные предупреждали, что в направлении города была зафиксирована группа ударных дронов россиян.

Официальных комментариев относительно последствий атаки пока не было.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:25 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Донецкой областях.