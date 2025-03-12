В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и по остальным регионам Украины утром среды, 12 марта, объявлен сигнал воздушной тревоги. На этот раз из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а через некоторое время сигнал тревоги распространился на восточные, центральные, северные и южные области.

"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины", - сообщили в Воздушных силах.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Атака РФ по Украине

Напомним, российские войска вчера вечером устроили новую дроновую атаку по Украине. В нескольких регионах была объявлена тревога.

Так, сообщалось об обстреле Днепра, также дрон упал в Сумах, начался пожар. На фоне атаки в Киеве гремели взрывы.

Уже утром сообщалось об атаке на Кривой Рог. В этом случае россияне использовали ракеты. По городу оккупанты нанесли двойной удар.

По данным Воздушных сил, в ночь на 12 марта российские террористы атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" и более чем 130-ю беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed и дронами-имитаторами.