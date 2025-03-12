В Сумах зафиксировано попадание "Шахеда", возник пожар: что известно

Об этом рассказал исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"Желаю здоровья, уважаемые сумчане. К сожалению есть попадание "Шахеда" в одно из складских помещений. Есть возгорание, на месте работают все службы. Информации о раненых или погибших в настоящее время нет. Также есть угроза повторного удара беспилотников, пожалуйста, находитесь в безопасных местах", - проинформировал Кобзар в 23:40.

В то же время "Суспільне" ссылаясь на МВА, пишет, что БпЛА попал по инфраструктуре города.

Перед этим в городе был слышен звук взрыва, о чем информировали СМИ и местные каналы.