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В Сумах зафиксировано попадание "Шахеда", возник пожар: что известно

Среда 12 марта 2025 00:19
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В Сумах зафиксировано попадание "Шахеда", возник пожар: что известно Фото: на месте событий работают все службы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне вечером, 11 марта, атаковали город Сумы. Вражеский дрон попал в складское помещение, из-за чего возник пожар.

Об этом рассказал исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Желаю здоровья, уважаемые сумчане. К сожалению есть попадание "Шахеда" в одно из складских помещений. Есть возгорание, на месте работают все службы. Информации о раненых или погибших в настоящее время нет. Также есть угроза повторного удара беспилотников, пожалуйста, находитесь в безопасных местах", - проинформировал Кобзар в 23:40.

В то же время "Суспільне" ссылаясь на МВА, пишет, что БпЛА попал по инфраструктуре города.

Перед этим в городе был слышен звук взрыва, о чем информировали СМИ и местные каналы.

Напомним, что вечером, 11 марта, звуки взрывов раздавались в Днепре. В ОВА информировали, что город тоже был под атакой дронов. По последним данным, в Днепре есть повреждения частных домов, разбиты окна в детском саду и школе.

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