Россия ночью запустила три "Искандера" и более 130 дронов: как отработала ПВО
В ночь на 12 марта российские террористы атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" и более чем 130-ю беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed и дронами-имитаторами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Во время обстрела враг применил:
- три "Искандера" с временно оккупированного Крыма по Одессе и Кривому Рогу;
- 133 беспилотника с направлений шести российских городов: Орел, Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также крымского Чауда.
К отражению атаки были привлечены:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения РЭБ;
- мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 98 ударных дронов и беспилотников других типов в пределах Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и ряда других областей. Также 20 БпЛА-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.
Из-за вражеской атаки пострадали Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Киевская области.
Обстрелы Украины со стороны России
С начала полномасштабной войны террористы прибегают к регулярным обстрелам инфраструктуры Украины. Также враг почти каждую ночь запускает дроны, что создает угрозу для гражданских. В ночь на 11 марта Россия атаковала Украину "Искандером" и 126-ю дронами. В результате чего пострадали Донецкая, Одесская, Харьковская, Сумская и Киевская области.
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