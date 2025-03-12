Россия ночью запустила три "Искандера" и более 130 дронов: как отработала ПВО

В ночь на 12 марта российские террористы атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" и более чем 130-ю беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed и дронами-имитаторами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 98 ударных дронов и беспилотников других типов в пределах Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и ряда других областей. Также 20 БпЛА-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны террористы прибегают к регулярным обстрелам инфраструктуры Украины. Также враг почти каждую ночь запускает дроны, что создает угрозу для гражданских. В ночь на 11 марта Россия атаковала Украину "Искандером" и 126-ю дронами. В результате чего пострадали Донецкая, Одесская, Харьковская, Сумская и Киевская области.

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