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В Киеве на фоне атаки дронов слышны взрывы на фоне атаки дронов

Среда 12 марта 2025 01:03
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В Киеве на фоне атаки дронов слышны взрывы на фоне атаки дронов Фото: в столице и области работает ПВО (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 12 марта в Киеве слышны звуки взрывов. Силы ПВО сбивают вражеские дроны над столицей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГГА Тимура Ткаченко и канал мэра столицы Виталия Кличко.

Сигнал тревоги в столице был слышен в 00:45. Примерно в 00:53 в Киеве прозвучали первые взрывы. Начальник КГВА проинформировал, что в столице работает ПВО, а перед этим предупреждал об угрозе применения вражеских дронов.

"В городе работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - подтвердил через несколько минут Кличко.

Также сейчас вражеские беспилотники фиксируют в воздушном пространстве Киевской области. Там тоже работает ПВО.

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:03 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Киеве на фоне атаки дронов слышны взрывы на фоне атаки дронов

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