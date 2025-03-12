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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Середа 12 березня 2025 19:24
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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу 12 березня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Києві та по решті регіонів України вранці середи, 12 березня, оголошено сигнал повітряної тривоги. Цього разу через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а через деякий час сигнал тривоги поширився на східні, центральні, північні та південні області.

"Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України", - повідомили у Повітряних силах.

Оновлено о 19:43.

У києві було оголошено про відбій тривоги. Через деякий час відбої пішли і по решті областей.

Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістики

Атака РФ по Україні

Нагадаємо, російські війська вчора ввечері влаштувала нову дронову атаку по Україні. У кількох регіонах було оголошено тривогу.

Так, повідомлялося про обстріл Дніпра, також дрон упав у Сумах, почалася пожежа. На тлі атаки в Києві гриміли вибухи.

Уже вранці повідомлялося про атаку на Кривий Ріг. У цьому випадку росіяни використовували ракети. По місту окупанти завдали подвійного удару.

За даними Повітряних сил, у ніч на 12 березня російські терористи атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" й більше ніж 130-ма безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed й дронами-імітаторами.

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