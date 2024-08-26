В Киеве и ряде областей объявлена тревога, предупреждают о БпЛА

В Киеве, а также ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 14:30, воздушная тревога объявлена в: Киеве;

Киевской области;

Черкасской области;

Полтавской области. Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 14:30 (alerts.in.ua) Между тем, Киевская городская военная администрация (КГВА) предупреждает об угрозе БпЛА для столицы и призвала гражданских находиться в укрытиях. Массированный обстрел 26 августа Новость дополняется...