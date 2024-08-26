В Киеве и ряде областей объявлена тревога, предупреждают о БпЛА
Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве, а также ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе БпЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 14:30, воздушная тревога объявлена в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Черкасской области;
- Полтавской области.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 14:30 (alerts.in.ua)
Между тем, Киевская городская военная администрация (КГВА) предупреждает об угрозе БпЛА для столицы и призвала гражданских находиться в укрытиях.
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