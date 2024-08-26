У Києві та низці областей оголошено тривогу, попереджають про БпЛА

У Києві, а також низці областей України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Станом на 14:30, повітряну тривогу оголошено у:

Києві;

Київській області;

Черкаській області;

Полтавській області.

Фото: карта повітряних тривог станом на 14:30 (alerts.in.ua)

Тим часом Київська міська військова адміністрація (КМВА) попереджає про загрозу БпЛА для столиці й закликала цивільних перебувати в укриттях.

Відбій тривоги у Києві.

У Києві, станом на 14:42 оголошено відбій повітряної тривоги.

Масований обстріл 26 серпня

Сьогодні зранку, 26 серпня, ворог здійснив чергову масовану атаку проти України. Вночі, згідно з даними Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), підняли в небо десять бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Зокрема ворог вивів у Чорне море ракетоносії.

Під час відбиття атаки вибухи лунали в низці областей, у тому ж числі й Києві. Як розповіли в КМВА, ракети заходили в столицю після складних маневрів. Загалом ППО у Києві знищила приблизно півтора десятка ракет.

Усі подробиці масованого обстрілу - за посиланням.