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Ракеты заходили после сложных маневров. В КМВА рассказали подробности атаки на Киев

Понедельник 26 августа 2024 12:43
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Ракеты заходили после сложных маневров. В КМВА рассказали подробности атаки на Киев Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Главной целью сегодняшнего, 26 августа, массированного обстрела Российской Федерации стало поражение объектов инфраструктуры. Прямо сейчас на Киев продолжается атака ударных БпЛА с разных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КМВА).

По словам главы КГВА Сергея Попко, массированная атака против Украины началась около трех часов ночи с многочисленных ударных БпЛА. До десяти единиц с разных направлений заходили на Киев, впрочем, противовоздушная оборона (ПВО) успешно уничтожила их.

Уже в 5 утра Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о поднятии в небо 11 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а Военно-морские силы зафиксировали выход в море 4 ракетоносителей.

"Впоследствии враг поднял в небо 6 стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, затем 3 МиГ-31К с ракетами «Кинжал». Ко всему этому арсеналу добавились запуски баллистических ракет из Крыма и западных областей России", - рассказал Попко.

Утром на Киев крылатые ракеты заходили после сложных маневров, очень плотными группами с разных направлений. После этого россияне выпустили в направлении столицы подряд несколько баллистических рекетов и аэробаллистический "Кинжал".

В общем ПВО уничтожила примерно полтора десятка ракет.

"Прямо сейчас продолжается атака на Киев ударных БпЛА с разных направлений. Воины ПВО с ночи уже уничтожили в целом примерно полтора десятка вражеских беспилотников, которые направлялись на столицу. Воздушная тревога в Киеве продолжается уже более 6 часов", - добавил Попко.

В частности по состоянию на сейчас:

  • в Киеве без разрушений, а также пострадавших;
  • "Укрэнерго" распорядилось ввести экстренные отключения света;
  • в столице были развернуты все "Пункты Несокрушимости";

В конце Попко добавил, что ситуация в городе контролируется.

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