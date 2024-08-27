В Киеве и некоторых областях введены экстренные отключения света, - ДТЭК

Жителей столицы и некоторых областей Украины предупредили о введении экстренных отключений света. Такое распоряжение предоставило "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

В настоящее время экстренные отключения света действуют в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях.

В ДТЭК отметили, что соответствующее распоряжение дало "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в украинской энергосистеме.

Также специалисты напомнили жителям этих областей, что во время экстренных отключений света графики не действуют.

"Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев", - подчеркнули в ДТЭК.

Состояние украинской энергосистемы 27 августа

В понедельник, 26 августа, Россия в очередной раз ударила по объектам украинской энергосистемы во время массированного обстрела. Это стало причиной возвращения экстренных отключений света по всей Украине.

Сегодня в Минэнерго сообщили, что были введены плановые графики отключений света. Это было нужно для стабилизации энергосистемы. Планировалось, что три и четыре очереди одновременно будут отключены от энергоснабжения.

Однако из-за сложностей экстренные ограничения были введены в некоторых областях.

Также ранее стало известно, что в Киеве сегодня без света одновременно будут 50-70% потребителей. В Чернигове ситуация в энергосистеме не лучше. Там без света некоторые жители будут до 15 часов в сутки.