В Минэнерго сообщили, сколько будут действовать графики плановых отключений света

Плановые графики отключений света в Украине были введены, чтобы стабилизировать систему после массированной атаки россиян 26 августа.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Вчерашняя атака – одна из самых массированных атак именно на энергетику. 127 ракет, 109 дронов были выпущены врагом, многие из них действительно нанесли значительные разрушения энергетической системе, значительные повреждения", - сказала она.

По ее словам, "Укрэнерго" вчера пришлось вводить графики экстренных отключений, аварийных отключений, чтобы уберечь целостность системы.

"Сегодня будут действовать графики плановых отключений, пока нам не удастся стабилизировать работу энергосистемы", - сказала Гринчук.

Представитель Минэнерго сообщила, что сейчас происходит оценка повреждений на всех объектах и там, где это возможно, энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно скорее вернуть нормальную работу энергосистемы.

"Надеемся отказаться или ослабить графики отключений", - добавила она.

Гринчук отметила, "что энергетика снова под атаками врага, ситуация сложная, но контролируемая".

"Мы пытаемся делать все, чтобы как можно быстрее привести в порядок оборудование, объекты и стабилизировать работу энергетической системы", - сказала представитель Минэнерго.