В Киеве и части Украины объявлена воздушная тревога: в чем причина
В столице и части регионов Украины сегодня после обеда был объявлен сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил Украины.
Военные воздушных сил Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.
"Скоростная цель на Черниговщину! Юго-восточное направление!", - добавили военные.
По состоянию на 14:53 карта тревог выглядит следующим образом:
Удары РФ по инфраструктуре Украины
Напомним, что в ночь на 30 сентября россияне повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской области.
А уже 1 октября нанесли массированный удар по другим энергетическим объектам Украины.
Тогда, из-за российского террора, без света остались 307 тысяч потребителей в нескольких районах Черниговской области.
В тот же день враг обстрелял Сумскую область. В результате атаки были повреждения и обесточивание, что привело к задержке поездов.
Также из-за удара российских оккупантов по энергообъекту в Славутиче Киевской области Чернобыльская АЭС находилась в состоянии блэкаута.
Сегодня же российская армия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. Как следствие Шостка обесточена.