Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве и части Украины объявлена воздушная тревога: в чем причина

Украина, Суббота 04 октября 2025 14:54
В Киеве и части Украины объявлена воздушная тревога: в чем причина Фото: В Украине объявлена воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В столице и части регионов Украины сегодня после обеда был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил Украины.

Военные воздушных сил Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

"Скоростная цель на Черниговщину! Юго-восточное направление!", - добавили военные.

По состоянию на 14:53 карта тревог выглядит следующим образом:

Удары РФ по инфраструктуре Украины

Напомним, что в ночь на 30 сентября россияне повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской области.

А уже 1 октября нанесли массированный удар по другим энергетическим объектам Украины.

Тогда, из-за российского террора, без света остались 307 тысяч потребителей в нескольких районах Черниговской области.

В тот же день враг обстрелял Сумскую область. В результате атаки были повреждения и обесточивание, что привело к задержке поездов.

Также из-за удара российских оккупантов по энергообъекту в Славутиче Киевской области Чернобыльская АЭС находилась в состоянии блэкаута.

Сегодня же российская армия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. Как следствие Шостка обесточена.

