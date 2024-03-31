В Киеве и нескольких областях объявили воздушную тревогу (обновлено)

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и в нескольких областях сегодня днем, 31 марта. Есть угроза вражеских ударов с применением баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию ( КГВА ) и командование Воздушных сил ВСУ .

Сигнал тревоги раздался в столице около 16:30.

"По информации Воздушных Сил, воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения", – заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Военные также предупреждают о фиксации ракет противника в Кировоградской области, летевших на северо-запад.

Кроме того, воздушная тревога также объявлена на востоке, центре и части регионов на юге страны.

Жителей областей, где раздаются сигналы, просят находиться в укрытиях до отмены тревоги. Также гражданам напоминают о правиле "двух стен".

"Днепр в укрытие!.. Ракеты в направлении Кривого Рога!" - говорится в объявлении ВС в 16:34 и 16:41 соответственно.

Обновлено в 16:57

Позже в столице объявили об отбое воздушной тревоги.

"Просим внимательно следить за сообщениями и, в случае объявления тревоги, вернуться к укрытию", - говорится в обращении КГМА.

Вместе с тем, тревога до сих пор объявлена на востоке, части северных, центральных и южных регионов.

Обновлено в 17:17

Позже в командовании Воздушных сил объявили об отбое угрозы применения врагом баллистического вооружения для всех областей.

Воздушные удары РФ по Украине 31 марта

Напомним, ранее сообщалось, что этой ночью войска РФ выпустили по Украине 14 крылатых ракет со стратегической авиации, баллистическую ракету "Искандер" и еще одну Х-59. Силы ПВО ВСУ сбили девять ракет типа Х-101/Х-555 и девять "Шахедов".

В Одесской области из-за падения обломков сбитого дрона горел энергетический объект. В Одессе и Одесском районе были отключения света, возникли проблемы с водой в части города. Во Львовской области был атакован объект критической инфраструктуры. В результате атаки погиб мужчина.

Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

Добавим, что сегодні днем, около 16:15, в Харькове раздался взрыв, город находился под российским авиаударом.