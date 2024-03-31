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В Харькове раздался взрыв, город под ударом

Харьков, Воскресенье 31 марта 2024 16:16
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В Харькове раздался взрыв, город под ударом Фото: в Харькове раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Харькове днем раздался взрыв. Россияне нанесли удары по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В Харькове громко! Находитесь в укрытиях", - написал Терехов в своем Telegram-канале после того, как местные СМИ сообщили о взрывах.

В то же время Синегубов в Telegram-канале рассказал, что город и область находятся под вражеским обстрелом.

Обстрелы Харькова

Харьков из-за своего географического положения часто попадает под вражеские обстрелы. Россияне обычно наносят удары по городу из систем С-300, но иногда используют ударные дроны или другие ракеты.

Но на этой неделе российская армия впервые нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса большого калибра. Речь идет о бомбе УМПБ Д-30 СН, изготовленной на базе ФАБ-250.

Вчера россияне снова атаковали Харьков управляемым боеприпасом. Под прицелом врага были жилые дома. Сначала было известно об одном пострадавшем, но сегодня утром стало известно и о втором.

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Харьков обстрел Харькова
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