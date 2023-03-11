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В Киеве отменили стабилизационные отключения света, - ДТЭК

Фото: в Киеве отменили стабилизационные отключения света (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве полностью восстановили электроснабжение, стабилизационные отключения света отменены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Укрэнерго" отменил ограничение, что позволило в 16:45 возобновить электроснабжение всех жителей столицы. Поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяют", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 марта Россия массированно атаковала ракетами украинские объекты энергетики, под ударом в частности оказался и Киев. Так, в Голосеевском районе ракета "Кинжал" попала в объект инфраструктуры. Кроме того, зафиксировали попадания в Святошинском районе.

В результате атаки в столице был поврежден энергетический объект, также стало известно о трех пострадавших.

Вчера, 10 марта в Киеве вводились стабилизационные отключения света из-за повреждений энергосистемы, но их в тот же день отменили.

Сегодня, 11 марта, в Киеве снова применили стабилизационные отключения света. В части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов происходили отключения согласно графикам.

Также в КГГА сообщили, что в Киеве сегодня планируют завершить ремонтные работы, которые проводились после ракетной атаки.

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