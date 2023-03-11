В КМВА назвали сроки окончания ремонтных работ в Киеве после ракетной атаки по энергетике

В Киеве сегодня, 11 марта планируют завершить ремонтные работы, которые проводились после ракетной атаки. В результате вражеских атак 8% потребителей все еще остаются без теплоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника КМВА Сергея Попко.

По его словам, отключения электроэнергии в городе отсутствуют, водоснабжение работает в штатном режиме.

"Теплоснабжение - возвращаем тепло в дома киевлян так быстро, насколько можем. Сейчас без теплоснабжения 8% потребителей. Уже сегодня планируем завершить аварийно-ремонтные работы и возобновить стабильное функционирование всей инфраструктуры Киева!" - сообщил Попко.

Напомним, 9 марта Россия массированно атаковала ракетами украинские объекты энергетики, под ударом, в том числе оказался и Киев. Так, в Голосеевском районе ракета "Кинжал" попала в объект инфраструктуры. Кроме того, зафиксировали попадания в Святошинском районе.

В результате атаки врага в столице был поврежден энергетический объект, также стало известно о трех пострадавших.

Еще вчера в Киеве вводились стабилизационные отключения света из-за повреждений энергосистемы, но их в тот же день отменили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram,