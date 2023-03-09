В Киеве российские ракеты повредили энергетический объект, - Кличко

В Киеве в результате сегодняшней ракетной атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры. Часть жителей столицы без отопления и воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Есть перебои с теплоснабжением, часть киевлян остаются без отопления. Все службы работают над устранением последствий попадания российской ракеты", - отметил мэр.

Он добавил, что в Киеве также фиксируются перебои с водой. Специалисты уже устраняют последствия российской атаки.

Напомним, сегодня Россия атаковала столицу ракетами и дронами. В частности, в Голосеевском районе ракета "Кинжал" попала в объект инфраструктуры. Также есть попадание в Святошинском районе.

В столице из-за атаки экстренно выключили свет, из-за чего 40% домов оказались без отопления.

В полиции сообщили, что из-за ракетных ударов пострадали трое жителей Киева.

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