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В Киеве отменили стабилизационные отключения света, - ДТЭК

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Киев, Пятница 10 марта 2023 13:28
В Киеве отменили стабилизационные отключения света, - ДТЭК Фото: в Киеве отменили стабилизационные отключения света (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве сегодня, 10 марта отменили стабилизационные отключения света. Их применяли из-за повреждений энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети.

"В 12:47 было возобновлено электроснабжение всех жителей столицы, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются", - говорится в сообщении.

В ДТЭК добавляют, что ситуация в энергосистеме до сих пор сложна, поэтому призывают следить за обновлениями.

Напомним, сегодня стабилизационные отключения ввели в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов столицы, поскольку из-за повреждения оборудования энергообъектов нельзя было передавать энергию для всех жителей этих районов.

Ранее мы писали, что в результате вчерашней массированной ракетной атаки в Киеве был поврежден энергетический объект, что привело к экстренным отключениям света в столице.

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ДТЭК Киев
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