В четырех районах Киева применили отключения света по графикам
Фото: в Киеве 11 марта отключат свет по графикам (Getty Images)
В Киеве применены стабилизационные отключения света. В части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов действуют отключения по графикам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК .
По данным пресс-службы, из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов.
"Поэтому по команде "Укрэнерго" были частично применены стабилизационные отключения согласно графикам, размещенным на сайте", - сообщили в ДТЭК.
Напомним, по данным "Укрэнерго", в Украине идет восстановление энергосистемы после массированной ракетной атаки 9 марта. Все еще действуют сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях, где задействованы графики почасовых отключений.