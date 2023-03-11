В четырех районах Киева применили отключения света по графикам

Фото: в Киеве 11 марта отключат свет по графикам (Getty Images)

В Киеве применены стабилизационные отключения света. В части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов действуют отключения по графикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК .

По данным пресс-службы, из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов. "Поэтому по команде "Укрэнерго" были частично применены стабилизационные отключения согласно графикам, размещенным на сайте", - сообщили в ДТЭК.