ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В части Киева ввели стабилизационные отключения света

Новина українською →
Киев, Пятница 10 марта 2023 12:17
В части Киева ввели стабилизационные отключения света Фото: в Киеве частично ввели отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В некоторых районах Киева сегодня, 10 марта, ввели стабилизационные отключения света. Причиной этого стали повреждения оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Стабилизационные отключения ввели в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов.

"По причине повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов", - говорится в сообщении.

В Киеве выключают свет по графикам, с которыми можно ознакомиться на сайте ДТЭК.

Напомним, вчера Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами. В частности, в Киеве зафиксированы попадания в Голосеевском и Святошинском районах.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что вчера оккупанты атаковали энергетический объект.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев відключеня світла Электроэнергия ДТЭК
NEWS
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации