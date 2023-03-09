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В Киеве раздался взрыв

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Четверг 09 марта 2023 05:57
В Киеве раздался взрыв Фото: в Киеве раздался взрыв
Автор: Антон Малиновский

В четверг, 9 марта, в Киеве раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Взрыв был слышен около 5:50 утра, от его звука заработали сигнализации на автомобилях.

Отметим, что в городе объявлена воздушная тревога, власти призывают жителей оставаться в укрытиях.

Позже в местном Telegram-канале сообщили, что на месте прилета возник сильный пожар.В Киеве раздался взрыв

Обновлено (6:26)

Киевский городской глава Виталий Кличко подтвердил взрывы в Голосеевском районе Киева.

"Все службы следуют на место. Детальнее - впоследствии", - написал он.

Напомним, что российские кафиры в ночь на 9 марта наносят ракетные удары по городам Украины. Объявлена воздушная тревога.

Также при обстреле в Киевской области сработало ПВО.

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