В четверг, 9 марта, в Киеве раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Взрыв был слышен около 5:50 утра, от его звука заработали сигнализации на автомобилях.

Отметим, что в городе объявлена воздушная тревога, власти призывают жителей оставаться в укрытиях.

Позже в местном Telegram-канале сообщили, что на месте прилета возник сильный пожар.

Обновлено (6:26)

Киевский городской глава Виталий Кличко подтвердил взрывы в Голосеевском районе Киева.

"Все службы следуют на место. Детальнее - впоследствии", - написал он.