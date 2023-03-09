В Киеве раздался взрыв
В четверг, 9 марта, в Киеве раздался взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Взрыв был слышен около 5:50 утра, от его звука заработали сигнализации на автомобилях.
Отметим, что в городе объявлена воздушная тревога, власти призывают жителей оставаться в укрытиях.
Позже в местном Telegram-канале сообщили, что на месте прилета возник сильный пожар.
Обновлено (6:26)
Киевский городской глава Виталий Кличко подтвердил взрывы в Голосеевском районе Киева.
"Все службы следуют на место. Детальнее - впоследствии", - написал он.
Напомним, что российские кафиры в ночь на 9 марта наносят ракетные удары по городам Украины. Объявлена воздушная тревога.
Также при обстреле в Киевской области сработало ПВО.
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