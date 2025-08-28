В Киеве ракета попала в сортировочное депо "Новой почты": пострадали работники

Как рассказали в компании, Россия попала ракетой по гражданскому объекту логистической инфраструктуры в Киеве. Под атаку попало сортировочное депо "Новой почты", попадание пришлось на автодвор.

В результате атаки пострадали трое сотрудников: Славенский Сергей, специалист участка, в тяжелом состоянии; Дульнев Иван, специалист участка, в состоянии средней тяжести; Юхимчук Юрий, водитель авто БДФ, в состоянии средней тяжести.

Компания уже оказала пострадавшим и их семьям медицинскую, психологическую и материальную поддержку.

В пресс-службе отметили, что посылки не пострадали. Но компания предупреждает, что доставка может задержаться, поскольку во время воздушной тревоги сортировка не проводилась.