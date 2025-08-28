В Киеве ракета попала в сортировочное депо "Новой почты": пострадали работники

В результате массированного российского обстрела Киева в ночь на 28 августа под удар попало сортировочное депо "Новой почты". Трое работников компании получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Новой почты.
Как рассказали в компании, Россия попала ракетой по гражданскому объекту логистической инфраструктуры в Киеве. Под атаку попало сортировочное депо "Новой почты", попадание пришлось на автодвор.
В результате атаки пострадали трое сотрудников: Славенский Сергей, специалист участка, в тяжелом состоянии; Дульнев Иван, специалист участка, в состоянии средней тяжести; Юхимчук Юрий, водитель авто БДФ, в состоянии средней тяжести.
Компания уже оказала пострадавшим и их семьям медицинскую, психологическую и материальную поддержку.
В пресс-службе отметили, что посылки не пострадали. Но компания предупреждает, что доставка может задержаться, поскольку во время воздушной тревоги сортировка не проводилась.
В ночь на 28 августа Россия осуществила самый массированный за последнее время удар по Киеву и столичному региону, выпустив более 600 различных беспилотников и ракет, которые летели со всех направлений.
В результате обстрела в городе возникло много пожаров, повреждены жилые и гражданские объекты, есть пострадавшие и погибшие. Количество жертв постоянно растет, спасатели продолжают разбирать завалы. По последним данным уже известно по 15 жертв террористического удара.
Как рассказал представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат, во время атаки две крылатые ракеты попали непосредственно в жилой дом, вызвав значительные разрушения.
Также россияне попали в торговый центр в центре столицы, повредив рядом расположенные жилые дома.
Кроме того, оккупанты нанесли прицельный удар по поезду "Интерсити", который должен был сегодня отправиться из Киева в Харьков и повредили здание представительства Европейского Союза в столице.
Подробнее о том, что сейчас известно об обстреле столицы 28 августа - читайте в материале РБК-Украина.