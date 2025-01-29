В Киеве прозвучал взрыв на фоне угрозы атаки "Шахедов"

В Киеве под утро 29 января был слышен взрыв. Перед тем в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских атак с использованием ударных беспилотников.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина и передают Воздушные силы ВСУ в своем Telegram .

Взрыв в районе города Киев был слышен около 05:38. Отмечается, что он был достаточно сильным.

Примерно за десять минут до этого в Киевской городской военной администрации заявили о воздушной тревоге в столице. Местных жителей призвали находиться в укрытиях.

Военные примерно в половине шестого утра информировали о фиксации движения БПЛА противника, в частности, в сторону столицы с северо-восточного направления.

Обновлено: отбой тревоги

В 05:55 в КГВА заявили об отбое воздушной тревоги в столице.

Вместе с тем отметим, что в Киевской области угроза вражеских дроновых атак остается.

Ночная атака "Шахедов"

Как сообщалось ранее, вечером накануне, 28 января, был зафиксирован запуск войсками РФ нескольких групп ударных беспилотников в сторону Украины. Вражеские БПЛА, в частности типа "Шахед", постоянно маневрировали и двигались в разные направления над несколькими областями.

Также РБК-Украина писала о работе систем противовоздушной обороны в некоторых регионах на фоне вражеской атаки дрона.

Добавим, массированные "Шахедные" атаки со стороны российских оккупантов по городам Украины являются частой практикой врага. Так, например, минувшей ночью захватчики в общей сложности запустили для ударов сотню БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов. ПВО ВСУ тогда удалось уничтожить 65 из них, а еще 28 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий, а 2 из них вылетели в направлении РФ и Белоруссии.

Из-за российской дроновой атаки были пожары, обесточивание, разрушение домов и гражданских объектов в ряде областей Украины, были и пострадавшие. Детальнее о последствиях "Шахидной" атаки в ночь на 28 января - читайте в нашем отдельном материале.