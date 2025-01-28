Россия ночью запустила сотню дронов: как отработала ПВО
В ночь на 28 января Российская Федерация (РФ) запустила против Украины сотню беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и дронов-имитаторов. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 65 из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Дроны запускались с направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также временно оккупированного крымского Чауда.
К отражению атаки привлекались:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы;
- мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:30:
- подтверждено сбитие 65-ти ударных дронов в пределах Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Одесской и ряда других областей;
- 28 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий. Два из них вылетели в направлении России и Беларуси.
- один беспилотник находится в воздушном пространстве Украины.
В результате атаки дронов есть повреждения здания частных предприятий, инфраструктурных объектов, многоквартирных и частных домов, а также автотранспорта.
Сейчас специальные службы ликвидируют последствия атаки в ряде областей.
Обстрелы Украины со стороны России
Почти каждую ночь российские террористы прибегают к атаке на Украину беспилотниками, а также ракетами, что создает угрозу для гражданских. Например, в ночь на 27 января враг запустил 104 беспилотных летательных аппаратов и дронов имитаторов. Тогда же ПВО уничтожила 57 из них. Во время обстрелов пострадали ряд украинских областей, но обошлось без жертв.
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