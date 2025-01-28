Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Фото: Украина снова под атакой российских БпЛА (Getty Images)

Российские военные запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.