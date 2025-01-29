У Києві пролунав вибух на тлі загрози атаки "Шахедів"

У Києві під ранок 29 січня було чути вибух. Перед тим у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих атак із використанням ударних безпілотників.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та передають Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram .

Вибух в районі міста Київ було чути близько 05:38. Зазначається, що він був достатньо сильним.

Приблизно за десять хвилин до цього у Київській міській військовій адміністрації заявили про повітряну тривогу у столиці. Місцевих мешканців закликали перебувати в укриттях.

Військові приблизно о пів на шосту ранку інформували про фіксацію руху БПЛА противника, зокрема, у бік столиці з північно-східного напрямку.

Оновлено: відбій тривоги

О 05:55 у КМВА заявили про відбій повітряної тривоги у столиці.

Разом з тим зазначимо, що у Київській області загроза ворожих дронових атак - залишається.

Нічна атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, ввечері напередодні, 28 січня, був зафіксований запуск військами РФ кількох груп ударних безпілотників у бік України. Ворожі БПЛА, зокрема типу"Шахед", постійно маневрували і рухалися у різні напрямки над кількома областями.

Також РБК-Україна писало про роботу систем протиповітряної оборони у деяких регіонах на тлі ворожої дронової атаки.

Додамо, масовані "Шахедні" атаки з боку російських окупантів по містах України є частою практикою ворога. Так, наприклад, минулої ночі загарбники загалом запустили для ударів сотню БПЛА типу Shahed й дронів-імітаторів. ППО ЗСУ тоді вдалось знищити 65 з них, а ще 28 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків, а 2 з них вилетіли у напрямку РФ та Білорусі.

Через російську дронову атаку були пожежі, знеструмлення, руйнування будинків та цивільних об'єктів у низці областей України, були й постраждалі. Детальніше про наслідки "Шахедної" атаки у ніч проти 28 січня - читайте в нашому окремому матеріалі.