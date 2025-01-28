Умань без света, пожары в Харькове, а в Одессе поврежден ЖК: все о последствиях ночной атаки

Из-за российской ночной атаки в Харькове горело предприятие, а Киевской области - музей ретро-автомобилей. В Одессе повреждены многоэтажки, а город Умань остался без света вследствие повреждения инфраструктурного объекта.

РБК-Украина в материале ниже собрало все, что известно о последствиях налета дронов в разных регионах.

Сколько дронов выпустила РФ

По информации Воздушных Сил, всего противник атаковал сотней ударных дронов и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - Крым.

Всего сбито 65 дронов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Еще 28 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны, два из них вылетели в направлении России и Беларуси. Один беспилотник - в воздухе, боевая работа продолжается.

В результате атаки российских дронов повреждены здания частных предприятий, инфраструктурных объектов, многоквартирные и частные дома, автотранспорт. Предварительно без погибших. Специальные службы ликвидируют последствия вражеской атаки в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.

Харьков

Около 00:35 в Новобаварском районе Харькова удар пришелся по территории гражданского предприятия, "Шахед" попал в газовую трубу. Из-за чего на месте попадания произошел масштабный пожар на площади 1500 м кв. Горели производственные помещения.

В 02:36 пожар удалось локализовать, сейчас продолжается его ликвидация. К ликвидации последствий привлечено более 80 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС. Предварительно, два человека получили гости реакции на стресс: 59-летняя женщина и 9-летняя девочка.



Фото: россияне ударили по предприятию в Харькове, вспыхнул масштабный пожар (t.me/dsns_telegram)

Кроме того, в Киевском районе города в результате сбития на открытой территории обнаружены обломки беспилотника типа "Герань-2". Также не обошлось без последствий и в области. В Роганской общине в результате падения "Шахеда" повреждены 4 частных дома. Пострадали 2 человека: женщина 62 лет, мужчина 66 лет.

Одесса

Одессу и район противник атаковал не только беспилотниками, но и ракетой, которую удалось уничтожить. Из-за падения обломков сбитых беспилотников выбиты окна в четырех жилых многоэтажках и шести дачных домах в Одесском районе. По информации местного издания "Думская", в Одессе среди поврежденных - ЖК "Морская симфония". Там разрушены части квартир на 18 и 19 этажах.



Фото: последствия вражеской атаки в ЖК "Морская симфония" в Одессе, разрушены верхние этажи дома (t.me/OdessaDumskayaNet)

Местные власти сообщили, что в одном из жилых дворов Одессы загорелись 10 легковых автомобилей, спасатели ликвидировали пожар. 6 машин по меньшей мере были полностью уничтожены огнем. Также поврежден склад с зерном.



Фото: в Одессе и районе повреждены жилые дома, всего пострадали 4 человека (t.me/odesa_prokuratura) Также повреждена одна из школ города. Там ведутся работы по закрытию окон. Всего в регионе в результате дроновой атаки ранены четыре человека. 91-летний мужчина госпитализирован, другим пострадавшим помощь была оказана на месте.



Фото: в Одессе повреждены многоэтажки и зернохранилище, горели машины (t.me/truonline, t.me/odeskaODA)

Умань

В результате атаки по Умани Черкасской области поврежден инфраструктурный объект, сообщила городской голова Ирина Плетнева. По ее словам, энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Местные КП работают на генераторах и пытаются восстановить подачу воды и тепла.

В связи с отсутствием электроэнергии на Уманщине не работает система сигнала "Воздушная тревога". Поэтому оповещение по городу осуществляет полиция.

"Все службы работают, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию в коммунальной сфере. Для координации действий на месте развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Самое главное - люди целы", - сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Как сообщили в "Укрэнерго", в Черкасской области обесточены 72 населенных пункта в результате ночной дроновой атаки. Энергетики начнут аварийно-восстановительные работы сразу после получения необходимых разрешений от ГСЧС.

В МВД уточняют, что в Уманском районе российский беспилотник поразил предприятие. Вспыхнул пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Последствия удара уточняются.

Чернигов

Российская армия ударила беспилотниками по жилому сектору Чернигова. По словам главы ОВА Вячеслава Чауса, в результате вражеской атаки повреждены дома и хозяйственные постройки. Предварительно, без жертв. На месте работают специальные службы.



Фото: последствия российского удара по жилому сектору Чернигова (t.me/UA_National_Police)

Киевская область

В результате вражеской дроновой атаки в Киевской области обломками сбитой цели повреждено помещение, в котором был расположен музей ретро-автомобилей. Там вспыхнул пожар на площади 600 м2. Его потушили. Предварительно, в ангаре уничтожено 9 транспортных средств и 27 повреждено.



Фото: в Киевской области горел музей ретро-автомобилей (t.me/Mykola_Kalashnyk



Также последствия атаки фиксируются еще в трех районах области. В них повреждены 2 частных дома, 3 нежилых помещения, 3 автомобиля. Пострадавших среди населения нет. Как добавляют в ОВА, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.