В Киеве прогремело несколько мощных взрывов на фоне ракетной атаки

Комбинированный удар РФ по Украине 10 октября

Напомним, что россияне, начиная с позднего вечера 9 октября, начали атаки по Киеву. Враг запустил в направлении столицы дроны, из-за чего неоднократно были слышны взрывы. Известно, что в результате обстрела столицы ранения получили 9 человек.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в результате российских ударов полностью исчезла электроэнергия на левом берегу Киева.

Также россияне обстреляли Днепр и Запорожье. В результате атаки вспыхнули пожары и пострадали местные жители. Отмечается, что главными целями врага являются объекты энергетической инфраструктуры.

Отмечается, что главными целями врага являются объекты энергетической инфраструктуры. В Минэнерго отметили, что сегодня ночью российские военные массово атакуют объекты энергетической инфраструктуры. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий.

