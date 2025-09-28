В Запорожье прогремели взрывы на фоне атаки дронов и ракет
В Запорожье был слышен звук взрыва на фоне угрозы ракетного удара в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное и главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Взрывы в городе прогремели в 01:09.
Перед этим, в 01:07 Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области.
"Внимание! Угроза ударов скоростных ракет по Запорожской области", - отметил руководитель ОВА.
Обновлено 01:18
В городе прогремели повторные взрывы.
Перед этим военные сообщили о движении вражеского дрона и скоростной цели на Запорожье.
Воздушная атака России
В ночь на 28 сентября российские террористы массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Днем 27 сентября военные агрессора атаковали дроном гражданский автомобиль в Сумской области. Есть погибший.
Кроме того, ударили БпЛА по работникам газовой службы в Сумской области.