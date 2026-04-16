Залпы баллистики, пожары и погибший ребенок: что известно о последствиях обстрела Киева
Враг атаковал ночью Киев баллистикой - известно о пожарах в жилых домах, пострадавших, среди которых медики, и предварительно - погибшем 12-летнем ребенке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения главы МВА Киева Тимура Ткаченко и мэра Виталия Кличко.
О скоростных целях на столицу стало известно после часа ночи, после чего в городе неоднократно прогремели взрывы. Известно о повреждениях, пожарах и пострадавших сразу в нескольких районах.
Шевченковский район
Около трех ночи в Шевченковский район выехала бригада скорой помощи. Пока больше информации не поступало.
Подольский район
Известно о повреждениях - в результате атаки РФ произошел пожар в жилом доме на первом этаже. Также в Подольском районе обломки ракеты попали в шестой этаж 16-этажного дома, там пожара нет.
Еще было зафиксировано попадание в нежилое здание и падение обломков на нескольких локациях. На одной из них - пожар.
По предварительной информации, погиб 12-летний ребенок, несколько человек пострадали. Сейчас медики оказывают помощь раненым.
Оболонский район
В Оболонском районе большой пожар в нежилой застройке на месте падения обломков ракеты. Пылают также автомобили. Известно о четырех раненых медиках, которые выехали на вызов.
Всего в столице по состоянию на 3:30 известно о 7 пострадавших
Обновлено в 3:49
В столице уже известно о 10 раненых в результате атаки РФ, сообщения к медикам продолжают поступать.
В Подольском районе спасатели вытащили из-под завалов мать и ребенка. Пока с ними работают врачи.
Обновлено в 4:06
Число пострадавших в столице возросло до 13 человек
Обновлено в 4:15
По информации Кличко, в результате атаки врага на столицу погибли два человека - 12-летний мальчик и 35-летняя женщина.
Пострадали 10 человек. Медики госпитализировали 6 пострадавших. Другим - оказали помощь на месте и амбулаторно. Бригады продолжают работу на местах вызовов.
Напомним, в Киеве после двух ночи 16 апреля прогремели взрывы - город атаковали баллистические ракеты РФ.
Еще в течение суток РФ атаковала Днепр и Харьков. Больше об обстрелах Украины с вечера 15 апреля читайте в материале РБК-Украина.