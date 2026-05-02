Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

21:27 02.05.2026 Сб
1 мин
Чем Россия атакует столицу?
aimg Елена Чупровская
В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО Фото: ПВО работает по "Шахедам" в столице (Getty Images)
В Киеве работает противовоздушная оборона - над городом фиксируют атаку дронов, которые летят с северного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию, начальника КГВА Тимура Ткаченко и Воздушные Силы ВСУ.

Читайте также: Силы обороны поразили ОТРК "Искандер", склады боеприпасов и пункты управления дронами РФ

Дроны летят на Киев

Мониторы фиксировали большое количество беспилотников, которые держали курс на столицу.

Также есть предупреждение о пусках "Шахедов" по меньшей мере с шести направлений из РФ и ВОТ.

В 21:17 Воздушные Силы снова сообщили о приближении вражеского беспилотника.

"БпЛА в р-не. Борисполя в направлении Киева", - говорят в ПС.

В КГВА также сообщили об угрозе баллистики в Киеве.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения", - говорится в сообщении.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о продолжающейся угрозе вражеских БПЛА.

"Продолжается угроза вражеских БпЛА. Может быть громко", - написал он.

Напомним, с утра и до 18:00 Россия уже запустила 227 дронов по Украине. Из них 200 удалось сбить силами ПВО.

Также утром россияне массированно атаковали Харьков. Они били по домам и АЗС, есть раненые

